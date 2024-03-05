Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi: Bu sene şampiyon olmamız çok önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi: Bu sene şampiyon olmamız çok önemli

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi: Bu sene şampiyon olmamız çok önemli

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'Bu sene şampiyon olmamız çok önemli' dedi. Baki, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve taraftarlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların büyük katkılar verdiğini belirtti.

05.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Bu sene şampiyon olmamız çok önemli." dedi.

1907 ÜNİFEB'in İstanbul'da düzenlediği 'Aydınlık Gelecek Ödülleri'ne katılan Baki, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve taraftarlar hakkında açıklamalarda bulunan Baki, artık yarışın sonuna yaklaşıldığını dile getirdi.

Taraftarların takıma her zaman olduğu gibi yoğun destek verdiğini ifade eden Baki, şöyle devam etti:

"Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama hem deplasmanda hem de Kadıköy'de bundan sonra verilecek destek muazzam. Bir şeyi bağlamak istiyorum birbirine, biz gerçekten bambaşka bir camiayız. Bu sene şampiyon olmamız çok önemli. Son 10-11 haftaya girdiğimiz zaman arada Avrupa maçlarımız var, Süper Kupa maçı var. Sezonun kalanında ciddi anlamda düşüşler, kalkışlar olabilir. Bunu Pendikspor maçı özelinde söylemiyorum sadece. Yanımızda olmaya devam etsinler. Dış faktörlerle ne kadar uğraştığımızı bence iyice görmeye başladılar. Bizim kuruluş zamanlarında "Zaferin Rengi" filmini izlesinler, o zamandan beri kulağımıza nasıl bir ruh üflenmiş, Fenerbahçe Atatürk'üyle Türkçülüğüyle nasıl yoğrulmuş görsünler. Nasıl özel bir camiayız bunu izleyince bir kere daha insan idrak ediyor, farkına varıyor. Biz o ruhla tribünlerden vereceğimiz enerjiyle bu takımı ittire ittire şampiyon yapacağız. Yani şunu unutmasınlar biz öyle bir camiayız ki, doğuştan Türk'üm, Allah'ın lütfuyla Fenerbahçeliyim. Ne olur bunu unutmasın hiçbir Fenerbahçe taraftarı. Çok teşekkür ederim."

"Bu sene transfer ettiğimiz futbolcular büyük katkılar verdiler"

Gecede ödül alan isimlerden Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in performanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Selahattin Baki, takımdaki hiçbir oyuncuyu birbirinden ayıramayacağının altını çizdi.

Böyle bir seçimin çok zor olduğunu vurgulayan Baki, "Benim için en sevdiğim çocuğu seçmek gibi bir şey ya da kardeşini seçmek gibi. Hepsinin katkıları oldu. Cengiz, biliyorsunuz kadife ayağıyla bize çok kritik maçları çözdü. Ferdi zaten maşallah lokomotif gibi nereye koysan oynuyor. Bizim bu sene transfer ettiğimiz futbolcular çok büyük katkılar verdiler. Bence doğru isimler burada ama ben seçemem, öyle söyleyeyim. Bugün kim gelseydi benim için tamam yani, problem yoktu." açıklamasında bulundu.

Düzenlenen törenle ilgili de konuşan Baki, şunları söyledi:

"Benim için son derece güzel, pozitif bir akşam çünkü ben tribün zamanlarımda 1907 ÜNİFEB'in ilk kuruluşuna şahit olmuş birisiyim. İlk kurucu üyelerinde benim can dostlarım var, beraber yönetimde Fenerbahçe'ye hizmet ettiğim can dostlarım var. O gün de Fenerbahçe'nin aydınlık yüzüydü, geleceğiydi; bugün de aydınlık yüzü. Bu çeyrek asırda birçok arkadaşımın, birçok pozisyona geldiğini, önemli pozisyona geldiğini gördüm ve hiçbir zaman Fenerbahçe'yi unutmadıklarını, Fenerbahçemiz'e katkı vermeye çalıştıklarını gördüm, hala görmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu akşam hem mutluyum hem de biraz eski dostları görünce yaşlandığımızı da hissettim. Çeyrek asır geçmiş aradan. Beni davet ettikleri, unutmadıkları için de çok mutlu oldum. İşte bugün Fenerbahçe ailesi, futbolcularımız, sporcularımız, yöneticilerimiz, yüksek divan kurulu başkanımız hep beraber bir aradayız. Dediğim gibi, yaşasın, var olsun Fenerbahçe'nin aydınlık yüzü ve aydınlık geleceği ÜNİFEB."

Kaynak: AA

Selahattin Baki, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi: Bu sene şampiyon olmamız çok önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Akyurt Belediyesi Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi İnşaatını Tamamladı
    21:17 Akyurt Belediyesi Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi İnşaatını Tamamladı

    Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.

  • TFF, 11 kulüp ve Beşiktaş Başkanı'nı PFDK'ye sevk etti
    21:05 TFF, 11 kulüp ve Beşiktaş Başkanı'nı PFDK'ye sevk etti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulüp ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor, Başakşehir, Samsunspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği açıklandı. Ayrıca, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, Samsunsporlu Marius Mouandilmadji ve Fatih Karagümrüklü Federico Ceccherini de disipline sevk edildi. Trendyol 1. Lig'den ise Bodrum FK, Eyüpspor, Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor kulüplerinin PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'in de disipline gönderildiği açıklandı.

  • Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
    20:57 Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

    Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise pas ve çift kale maç yaptı. Ahmed Hassan ve Yusuf Karagöz'ün doğum günü kutlandı.

  • TFF, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kararlarını açıkladı
    20:52 TFF, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kararlarını açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Samsunspor maçında Mouandilmadji'ye kırmızı kart, Aleksic'in golü iptal edildi ancak daha sonra verildi. Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı kart iptal edilerek kırmızı kart gösterildi. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçında Ceccherini'ye kırmızı kart çıkarıldı. Antalyaspor - Gaziantep FK maçında ise penaltı kararı verildi.

  • Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
    20:43 Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

    Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular yenileme çalışması yaparken diğerleri ise pas ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Hazırlıklar yarın da devam edecek.

  • Cengiz Ünder: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamayı hedefliyoruz
    20:39 Cengiz Ünder: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamayı hedefliyoruz

    Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynamayı hedeflediklerini söyledi. Ünder, ödül töreninde heyecanlı olduğunu belirtirken, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla yapacakları maçlara da değindi. Ünder, takımının gücüne inandığını ve finale kadar gitmek istediklerini vurguladı.

  • Ziraat Bankkart, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti
    20:33 Ziraat Bankkart, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

    Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Develi Belediyespor'u 39-37, 22-25, 21-25, 30-32'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 146 dakika sürdü.


20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 21:25:09. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi: Bu sene şampiyon olmamız çok önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement