Fenerbahçe Yönetimi, Genel Kurulda 4 Maddelik Önergeyi Kabul Etti

Fenerbahçe Kulübünün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.
Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 4 maddelik önerge, genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.
Oy birliğiyle kabul edilen önergeyle Fenerbahçe yönetimi, alınan karar doğrultusunda oylamaya sunulan maddeleri, görev süresi boyunca hayata geçirme yetkisine sahip oldu.
Önergede yer alan maddeler
Mevcut yönetimin görev süresinin bitimine kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede, şu maddeler yer aldı:
1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.
2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.
3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.
4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.
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MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyledi. Belözoğlu, bir puanın ne kazandıracağını veya kaybettireceğini değerlendireceklerini belirtti. Ayrıca, takımın daha fazla galibiyet alarak ligde daha iyi bir konuma gelmek ve kupada finale çıkmak istediklerini ifade etti.
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında evinde konuk ettiği Bodrum FK'ye 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirtirken, Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Bodrum Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildi. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, zor bir maç olduğunu ve pozisyonları değerlendiremediklerini belirtirken, Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise galibiyetin önemli olduğunu ve oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu ikinci maçında Hong Kong'a 2-0 mağlup oldu. İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk iki çeyreği 1-0 önde geçen Hong Kong, son çeyrekte farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmayı kazandı. Milli takım, üçüncü maçında 4 Nisan Perşembe günü Kuzey Kore ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçlarında Kuzey Kore, Güney Afrika'yı 14-0, Avustralya da Yeni Zelanda'yı 4-0 mağlup etti.
Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Hatayspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Muslera, 500. resmi müsabakasında taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi. Müsabakanın ardından futbolcular ve teknik heyet tribünlere giderek galibiyeti kutladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Maçta Mauro Icardi'nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibine gol şansı vermedi ve maçı 1-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 27. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 12. kez mağlup oldu. Mauro Icardi ise son 3 lig maçında gol atmış oldu.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Bodrum FK'ya 1-0 yenildi. Maçta Bodrum FK'nın golünü Brazao attı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Dk. 75'te Brazao kaydetti. Manisa FK'dan Dokanovic ve Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.
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