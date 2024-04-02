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Fenerbahçe Yönetimi, Genel Kurulda 4 Maddelik Önergeyi Kabul Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Yönetimi, Genel Kurulda 4 Maddelik Önergeyi Kabul Etti

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge oy birliğiyle kabul edildi. Önergeyle Fenerbahçe yönetimi, alınan kararları hayata geçirme yetkisine sahip oldu. Önergede, Süper Kupa mücadelesine çıkmama, Türkiye Kupası'na katılmama, yurt dışı yapılanmasını belirleme ve Türk futboluna müdahalelere karşı aksiyon alma gibi maddeler yer aldı.

02.04.2024 22:13  Güncelleme: 22:14
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Fenerbahçe Kulübünün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 4 maddelik önerge, genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.

Oy birliğiyle kabul edilen önergeyle Fenerbahçe yönetimi, alınan karar doğrultusunda oylamaya sunulan maddeleri, görev süresi boyunca hayata geçirme yetkisine sahip oldu.

Önergede yer alan maddeler

Mevcut yönetimin görev süresinin bitimine kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede, şu maddeler yer aldı:

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Kaynak: AA

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