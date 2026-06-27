Fenerbahçe Yönetimi Yeni Sezon Hazırlıklarını Değerlendiriyor

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyeleri yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımla öğle yemeğinde bir araya geldi.

Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki yemekte futbolcular ve teknik ekiple sohbet eden başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu yeni sezon hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve takıma başarı dileklerini iletti.

Öğle yemeğinin ardından başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve futbol direktörü Oğuz Çetin ile bir toplantı gerçekleştirerek kamp çalışmaları, takımın hazırlık süreci ve yeni sezon planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.