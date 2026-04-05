Fenerbahçe Yönetiminden Sert Açıklamalar
Fenerbahçe Yönetiminden Sert Açıklamalar

05.04.2026 23:34
Ertan Torunoğulları, Türk futbolunu germek istemediklerini ancak Fenerbahçe'nin menfaatleri için gerektiğinde kavga edeceklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, saha içinde kalmak istediklerini ancak Fenerbahçe'nin menfaatleri için gerekirse kavga edeceklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Torunoğulları, maça gelerek takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başladı.

Beşiktaş'ı mücadelesi sebebiyle tebrik eden Ertan Torunoğulları, "Futbol kuralları içinde centilmence bir maç oldu. Skoru daha önceden de alabilirdik. 4-5 net pozisyonumuz vardı. Ama futbol bu. Bazen 30. saniyede pozisyon oluyor, bazen uzatmada oluyor. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Biz ilk gün söylediğimiz gibi takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunu germek istemediklerini ancak Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini dile getiren Torunoğulları, şunları kaydetti:

"Rakip takım, ismini vermiyorum ama hepiniz anlamışsınızdır, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için, federasyonu ve hakemleri etkilemek için her şeyi yapıyor ve bunda da başarılı oluyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar, bundan sonra rakibimizin bütün maçlarını takip edeceğiz. Başkanımızın sezon başında söylediği gibi biz kesinlikle saha içinde kalmak istiyoruz, kavga istemiyoruz, Türk futbolunu germek istemiyoruz. Ama bakıyoruz ki rakibimizin her konuşmasında hakemler etkileniyor, bunun takipçisi olacağız. Biz kavga etmek istemiyoruz ama Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga gerekiyorsa, onun da en alasını yaparız."

"Biz bugün şanssız günümüzdeydik"

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna VAR'da gözlemci bulundurmak için teklifte bulunduklarını belirten Ertan Torunoğulları, "Bundan sonra VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olsun, onlar da olanı biteni kulüplerine rapor etsinler. Bugün başvurumuz oldu, federasyon kabul etti ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi. Sebebini bilmiyoruz. İnşallah bundan sonra kalan maçlarda VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olur." diye konuştu.

Maçın son dakikasındaki penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu yanıtlayan Torunoğulları, "Futbol öyle bir şey ki, bunu oynayan bilir. Televizyonda birçok yorumcu, eski hakem arkadaş var, eğer bir hakem isterse inceden inceden maçı istediği seviyeye getirebilir. Bugün de birçok pozisyonda maalesef biz de dışarıdan bunu gördük. Penaltı pozisyonu çok taze, net göremedik içeride mi dışarıda mı diye." açıklamasında bulundu.

Torunoğulları, Sidiki Cherif'in maçta değerlendiremediği pozisyonlarla ilgili şunları aktardı:

"Fenerbahçe kimi alırsa alsın kötü oyuncu, rakip kimi alırsa iyi oyuncu. Pozisyona girmek de önemli. Ligde en çok gol atan takımlar kimler? Biz bugün şanssız günümüzdeydik. Cherif normalde o pozisyonları atabilecek bir isim. Sonradan girdiği için belki tam ısınmamıştı. Ama sonrasında inanıyoruz ki Cherif olsun, Talisca olsun, Kerem olsun gerekeni yapacaktır. Pozisyona girerseniz goller gelir. Lig sonunda da göreceğiz kim daha çok gol atmış. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. İnanıyoruz ki şampiyon olacağız."

Torunoğulları, mücadelenin ilk yarısında sakatlanın İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun yarın MR'ının çekileceğini, doktorlardan henüz oyuncunun durumuyla ilgili bilgi gelmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

