Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ile transfer anlaşmasına vardı. Faslı futbolcu, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşmeye imza atacak.

24.07.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.

Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı. Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Faslı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, İstanbul, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 17:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement