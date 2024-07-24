Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.
Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertliler, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı. Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.
En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.
Faslı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL
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