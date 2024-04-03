Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor maçına 5 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Kartal, savunmayı ise Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu dörtlüsüyle kurdu.
Orta sahada Krunic, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Tadic'e formayı veren tecrübeli teknik adam, forvette ise Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'indeki isimlerden Livakovic müsabakaya yedek başlarken, cezalı Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İsmail Yüksek ve Fred, kadroda yer almadı. Trabzonspor deplasmanında oyuna sonradan girip 3 puanı getiren Michy Batshuayi de dün antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda oynanacak çeyrek final ilk maçına yetişecek.
Fenerbahçe'de Livakovic'in yanı sıra Furkan Onur Akyüz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Becao, Serdar Dursun, Muhammet Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde kulübedeki diğer isimler oldu.
Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ilk 11'de
Trabzonspor ile oynanan lig mücadelesinin ardından çıkan olaylar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, gündüz saatlerinde 1 maç ceza alırken, Tahkim Kurulu tarafından bu futbolcuların cezasıyla ilgili uygulamanın durdurulması kararı alındı.
Tahkim Kurulu kararının ardından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Yukatel Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başladı.
Livakovic ligde ikinci kez kulübede
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez yedek kaldı.
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında oynanan mücadelede kadroya giren Livakovic, başkentte süre almazken, bu tarihten sonra oynanan bütün lig maçlarında 90 dakika forma giydi.
Livakovic, 27 maç sonra bir lig mücadelesinde kulübede oturdu.
Zeminde adil rekabet çağrısı
Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde saha zeminine Türkçe ve İngilizce olarak 'Adil rekabet' yazdı.
Ülker Stadı'nda dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında da adil rekabet çağrısı yapan sarı-lacivertli kulüp, Adana Demirspor müsabakasında çağrısını yineledi.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuklanan 4 kişiden 2'sinin tahliyesine karar verildi. Tutuklulardan Hasan Ç. ve Kadir O. tahliye edilirken, diğer tutukluların tutukluluk halleri devam edecek.
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