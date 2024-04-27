Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları ve üyeler toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını sürdürdüğünü belirtti. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve yeni yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl görev yapacak.

27.04.2024 10:51
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, "Uğur Bey'e (Dündar) ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçe'miz şampiyonluk yarışını sürdürüyor." diye konuştu.

12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyelerin oy kullanma işlemine geçilecek. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek. Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 3 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

Kaynak: AA

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