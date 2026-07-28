Fenerbahçe Zabrze'de
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile rövanş maçı için Polonya'ya geldi. Başkan Yıldırım da takımda.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe, Zabrze'ye geldi.
İstanbul'dan uçakla Katowice Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, ardından kendileri için ayrılan 3 otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Fenerbahçe kafilesini konakladıkları otelde bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Oyuncular, futbolseverlere imza verdikten sonra otele giriş yaptı.
Başkan Yıldırım takımla geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımını Polonya'da yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertli kafileye, başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra yöneticilerden Mahmut Uslu, Önder Fırat, Mehmet Aydın, Feridun Geçgel, Savaş Adalet ve Yasemin Babayiğit eşlik etti.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Nelson Semedo, TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe, yarın TSİ 21.00'de Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Zabrze'de - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?