Fenerbahçe Zenit'i 2-1 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Zenit'i 2-1 Yendi

Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup etti. Gol atanlar Cenk Tosun ve Levent Mercan.

15.11.2024 22:16
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Stat: Ülker

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat (Dk. 46 Ertuğrul Çetin), Becao, Yusuf Akçiçek (Dk. 88 Muharrem Çizgili), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 85 Yiğit Emir Ekiz), Fred (Dk. 90+5 Kerem Kayaarası), Bartuğ Elmaz, Kostic, Zeki Dursun (Dk. 60 Şükür Toğrak), Tadic, Cenk Tosun (Dk. 89 Kaan Akyazı)

Zenit: Adamov, Chistyakov, Rodrigao, Nino (Dk. 68 Kasheev), Barrios (Dk. 69 Mushkarin), Santos (Dk. 68 Chernov), Akhmetov (Dk. 83 Vershinin), Erokhin (Dk. 77 Tarasov), Pedro Henrique (Dk. 89 Frantsuzov), Glushenkov (Dk. 34 Luciano), Sobolev (Dk. 77 Voinkov)

Goller: Dk. 20 Cenk Tosun, Dk. 63 Levent Mercan (Fenerbahçe), Dk. 35 Erokhin (Zenit)

Fenerbahçe, hazırlık maçında konuk ettiği Rusya'nın Zenit takımını 2-1 yendi.

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

35. dakikada Zenit, beraberliği yakaladı. Akhmetov, ceza sahasının sağ çaprazından arka direğe doğru ortasını yaptı. Altıpasın içinde vuruşunu yapan Erokhin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

57. dakikada Santos'un sol taraftan kullandığı kornerde Sobolev, topu altıpasın içinde bulunan Luciano'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direkten döndü.

63. dakikada Fenerbahçe, yeniden öne geçti. Sol taraftan içeriye doğru giren Levent Mercan, topu Tadic'e aktardı. Tadic'in pasıyla yeniden topla buluşan Levent Mercan, ceza yayı civarından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1.

Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Zenit'i 2-1 Yendi - Son Dakika

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