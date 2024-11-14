Fenerbahçe Zenit ile Karşılaşıyor

Spor

Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takımın Zenit ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtildi.