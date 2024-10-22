Fenerbahçe Zenit ile Özel Maç Yapacak

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FENERBAHÇE, 3 hafta sonra liglere verilen milli arada Rus takımı Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 15 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağı aktarıldı.