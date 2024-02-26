Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü\'ne konuk olacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın MKE Ankaragücü'ne deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, Ankaragücü ise 15. sırada yer alıyor. İki takım daha önce 16 kez Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Fenerbahçe 8 galibiyet, Ankaragücü ise 7 galibiyet aldı. Fenerbahçe son 17 resmi maçında mağlubiyet yaşamazken, deplasmanda ise hiç kaybetmedi.

26.02.2024 11:00
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli iki ekibin mücadelesi öncesi Fenerbahçe, ligde 27 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ankara ekibi ise 27 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 29 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kupada 17. randevu

İki ekip Türkiye Kupası'nda 17. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 16 müsabakada Fenerbahçe 8 galibiyet elde ederken, Ankaragücü de 7 galibiyet aldı. Taraflar 1 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Kupada son olarak 2010-2011 sezonunda grup aşamasında karşılaşan iki ekibin rekabetinde kazanan 4-2'lik skorla Ankaragücü olmuştu. Ligde bu sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, sahasında ise 2-1'lik skorlarla hanesine 3 puan yazdırdı.

İki takımın kupa yolu

Geçtiğimiz sezon kupada şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bu sezona 5. turdan başladı. Sahasında Adanaspor'u 6-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla yenerek üst tura yükseldi.

Başkent ekibi ise 3. turda Arguvanspor'u 2-0, 4. turda İskenderunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. 5. turda Çaykur Rizespor'u konuk eden Ankaragücü, rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda da 24 Erzincanspor'u 5-1'le geçen Başkent temsilcisi, adını çeyrek finale yazdırdı.

17 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde üst üste 2 galibiyet alarak şampiyonluk yarışını sürdüren Kanarya, oynadığı son 17 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. 14'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1 de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maça çıkan Fenerbahçe, bu süreçte 14 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda kaybetmedi

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Süper Lig'de 13, Türkiye Kupası'nda 1 kez deplasman maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 13 galibiyet, 1 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe, dış sahada 10 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Kanarya, ligde son 7 deplasman maçında da galibiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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