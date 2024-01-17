Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Adanaspor\'u 6-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı ilk maçı kazanarak bu sezon evinde 15. galibiyete ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık skorla ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Bu sezon sahasında başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, iç sahada 17. maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'de 53 puanla lider durumda olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 10 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise kayıp yaşamadı. Elemeler ve grup aşamasında oynadığı 6 mücadeleden de sahadan galibiyetle ayrıldı. Hücumdaki verimliliğini istatistiklere de yansıtan Kanarya, 10 lig maçında 33 gol, Avrupa Konferans Ligi'nde ise rakip filelere 23 gol gönderdi.

Öte yandan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı 17 resmi maçın 16'sında gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL