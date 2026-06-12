Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı

Fenerbahçe\'de çok tartışılan tribün için karar çıktı
12.06.2026 09:53
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Fenerbahçe, uzun süredir tartışılan Maraton Alt E Tribünü için renovasyon kararı aldı. VIP koltuklar kaldırılarak kapasite artırılacak, çalışmalar yeni sezon öncesinde tamamlanacak.

Fenerbahçe Kulübü, taraftarlar ve kongre üyelerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda Maraton Alt E Tribünü'nde kapsamlı bir düzenleme yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, özel VIP bölüm olarak kullanılan Maraton Alt E Blok'un tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediğinin değerlendirildiği belirtildi.

VIP KOLTUKLAR KALDIRILACAK

Planlanan renovasyon kapsamında yaklaşık 370 VIP koltuk kaldırılarak standart Maraton Alt tribün düzenine geçilecek. Yapılacak düzenlemenin ardından ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaşacak. Böylece tribünlerin daha bütünleşik bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLIYOR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, uzun süredir ihtiyaç duyulan düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesine karar verdi. Açıklamaya göre inşaat ve renovasyon çalışmaları 12 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Çalışmaların yeni sezonun ilk resmi maçından önce tamamlanması planlanıyor.

MALİYETİ YÖNETİM KARŞILAYACAK

Kulüp, renovasyon çalışmasının tüm maliyetinin yönetim kurulu tarafından karşılanacağını açıkladı. Bu nedenle düzenlemenin Fenerbahçe bütçesine herhangi bir ek yük getirmeyeceği ifade edildi.

HEDEF DAHA GÜÇLÜ TRİBÜN ATMOSFERİ

Sarı-lacivertli kulüp, 120. yılında hedeflenen şampiyonluk yolunda daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferi oluşturmayı amaçladığını vurguladı. Ayrıca mevcut kombine sahiplerinin aynı bölgede yerlerini koruyabilmeleri için gerekli planlamaların yapılacağı ve taraftar desteğinin artırılmasına yönelik yeni uygulamaların değerlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Ates Murat Ates:
    çok güzel bir karar bence çünkü tribünün birliği için vip blok gerçekten sorun yaratıyordu. bu şekilde 670 kişi daha eklenecek ve atmosfer güçlenecek. yönetimin maliyeti karşılaması da güzel ama tabii taraftarların yerlerinin korunması da önemli ona dikkat etsinler. başarılı olur umarım 0 0 Yanıtla
  • Soner Bal Soner Bal:
    maliyeti yönetim karşılayacakmış ama bu parayı başka yerlere harcasalar daha iyi olmaz mı 0 0 Yanıtla
  • Aysel B Aysel B:
    sonunda bi karar çıktı vip koltukları kaldırıyolar işte atmosfer düzelir artık 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı - Son Dakika
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