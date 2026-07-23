Fenerbahçe'den ayrılan Jantunen'in yeni adresi Real Madrid

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile yolları ayrılan Finlandiyalı uzun forvet Mikael Jantunen, kariyerinde dev bir adıma imza attı.

JANTUNEN'İN YENİ ADRESİ REAL MADRID

EuroLeague’in dev kulüplerinden Real Madrid, 26 yaşındaki basketbolcuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, tecrübeli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Jantunen, Real Madrid kulüp tarihine geçen ilk Finlandiyalı basketbolcu unvanını da elde etmiş oldu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında önemli rotasyon parçalarından biri olan Jantunen; sarı-lacivertlilerle Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. EuroLeagu'de ise çıktığı 36 karşılaşmada ortalama 19 dakika süre alarak sezonu 6.4 sayı ve 4 ribaund istatistikleriyle tamamladı.