Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı

23.07.2026 20:38
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Fenerbahçe, yabancı kontenjanı sıkıntısı nedeniyle TFF'ye yabancı oyuncu kuralının 12+2 olarak revize edilmesi için resmi bir başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıklasa da kulüplerin bu yöndeki talepleri devam ediyor.

FENERBAHÇE'DEN BAŞVURU HAZIRLIĞI

Kadro genişliği nedeniyle yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, TFF’ye resmi bir başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, mevcut 10+4 şeklindeki yabancı kuralının 12+2 olarak revize edilmesini talep edeceği belirtildi.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Gornik Zabrze maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal da konuya değinerek, kulüplerin büyük çoğunluğunun kural değişikliği istediğini belirtti. Kartal, "Süper Lig'deki 18 kulübün 14-15'i yabancı kuralının 12+2 şeklinde değişmesini talep ediyor. Belki kuralda bir düzenlemeye gidilebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru hazırlığı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    hemen başvurun. emir eriniz halleder. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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