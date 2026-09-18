Fenerbahçeli file bekçisi Mert Günok, A Milli Takım kariyerine veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçeli file bekçisi Mert Günok, A Milli Takım kariyerine veda etti

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Fenerbahçeli file bekçisi Mert Günok, A Milli Takım kariyerine veda etti
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Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurdu. 2012'de ilk kez giydiği milli formaya veda eden 37 yaşındaki kaleci, Türk bayrağını göğsünde taşımanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE'nin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, A Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Sanal medya hesabından açıklama yayımlayan 37 yaşındaki file bekçisi, 2012 yılında ilk kez giydiği milli formaya veda ettiğini açıkladı.

Milli takım kariyerinde Türk bayrağını göğsünde taşımanın gururuyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden Mert Günok, "Benim için büyük bir gururdu. 24 Mayıs 2012… Milli formayı ilk kez sırtıma geçirip sahaya çıktığım gün… Her Türk futbolcunun hayalini kurduğu milli formayı o gün sırtıma geçirdiğimde, bugünlerin geleceğini pek düşünmüyorsunuz. Hayat; başarılarla, hayal kırıklıklarıyla, bazen mutlu, bazen mutsuz ama her şeyin geçici olduğunu bilerek çalışmaya ve çabalamaya devam ederek geçiyor. Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu. Milli Takım forması altında sayısız kamp geçirdim ama katıldığım kamp sayısına göre forma bulduğum süre belki de az kaldı. Kaleci olmanın cilvelerinden biri de bu. Oynadığım zaman, Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum. Çünkü kutsal olan sadece sahada olmak değil; Türk bayrağı altında mücadele edebilme şerefine erişmektir. 2020 Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında çok iyi performans sergilememe rağmen pandemi nedeniyle finaller 2021'e ertelendi. O finallerde oynayamadığımda çok üzülmüştüm. Üstüne bir de bir futbolcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıklardan birini yaşadım ama ne hayallerimden ne de kendimden vazgeçtim. ve Allah bana 2024'te, tüm ülkenin gururla izlediği ve Milli Takım duygusunun yeniden yeşerdiği başarılı bir turnuva oynamayı nasip etti. Kariyerimdeki en özel kurtarışlardan biri olan ve sevgili Özkan Öztürk'ün anlatımıyla belki de birçok çocuğu kaleci olmaya özendiren o an… Futbol hayatım boyunca birçok maça çıktım, birçok başarı yaşadım. Ama kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi. Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum. Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, üzerimde emeği olan hocalarıma ve yıllarca bizim için çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ederim. ve tabii ki güzel ülkemin güzel insanlarına… Dünyanın neresinde oynarsak oynayalım desteğinizi hep hissettik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Sosyal MedyaMilli TakımFenerbahçeMert GünokMedyaSporSon Dakika

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