İsmail Yüksel: Turla ayrılıyoruz, mutluyuz

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek , "İstemediğimiz bir sonuçtu aslında ama buradan turla ayrılıyoruz, mutluyuz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. İstemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını ifade eden İsmail Yüksek, "Kazanmak ve 3-0'ın avantajı ile geldik buraya. Sahaya çıktığımızda ilk hedefimiz kazanmaktı, kazanarak turu geçmek istedik. İlk yarı istemediğimiz bir oyun vardı sahada konsantrasyon eksikliği biraz fazlaydı bizde. İkinci yarı maça iyi başladığımızı düşünüyorum golle birlikte devam ediyorduk. Konsantrasyon eksikliği ile rakip beraberliği yakaladı ve maç 1-1 bitti. İstemediğimiz bir sonuçtu aslında ama buradan turla ayrılıyoruz, mutluyuz. Taraftarımıza daha iyi bir oyun izletmek isterdik ama gerçekten 3 günde bir maç oynuyoruz bu aralar yoğun bir süreçteyiz takım da oldukça yorgun" diye konuştu.

"BU SENE BENİM İÇİN İLKLERLE DOLU"Bu senenin kendisi için ilklerle dolu olduğunu ifade eden İsmail Yüksek, "Taraftarımızın önündeki ilk maçımızda istemediğim bir şekilde kart yedim. Unutmak tabii ki de zor, hayallerimin olduğu bir platform. İstemediğin bir anla karşılaşıyorsun ve tüm dünyan başına yıkılıyor ama ayağa kalkmak önemli ben de hocamın bana verdiği her dakika sahaya en iyi şekilde performansımı koymaya çalışıyorum. Bu formayla sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

- Çekya