Serdar Aziz'den Bursaspor'a 50 bin TL'lik destek

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, altyapısında yetiştiği Bursaspor'un 'Yadigar Forma Kampanyası'na 50 bin TL'lik destekte bulundu.

Bursaspor altyapısından yetişen ve şu sıralarda Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, anlamlı bir destekte bulundu. Yeşil-beyazlı kulübün 'Yadigar Forma Kampanyası'na 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor'da yapılan açıklama şu şekilde: "Altyapımızda yetişen ve şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Serdar Aziz'e "Yadigar" forma kampanyasına 50.000 TL desteğinden dolayı teşekkür ederiz." - BURSA