Mert Hakan ve İsmail Yüksek, SMA hastası Muhammed'e destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Mert Hakan ve İsmail Yüksek, SMA hastası Muhammed'e destek çağrısı yaptı

27.09.2022 16:58

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, SMA hastası Muhammed Emin için destek çağrısı yaptı.

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, SMA hastası Muhammed Emin için destek çağrısı yaptı.

Mert Hakan Yandaş, çektiği videoda "Muhammed'e umut için ben varım, sen de var mısın?" ifadesini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun paylaşımına ilk destek ise sarı-lacivertlilerin bu sezon parlayan ismi İsmail Yüksek'ten geldi.

İsmail de "Muhammed'e destek için ben de varım, sen de var mısın ?" ifadesini kullanarak bir video yayımladı.

SMA TIP-1 ölümcül kas hastalığıyla mücadele eden Muhammed Emin'in, Zolgensma gen tedavisi alması gerekiyor.

Şu anda 11,5 kilogram ağırlığında olan 3,5 yaşındaki Muhammed'in tedavi şansını kaybetmemesi için 13,5 kilogram ağırlığı geçmemesi gerekiyor.

Ayrıca Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş, sosyal medya üzerinden @muhammedeumutol sayfasından her gün yapılan canlı yayına katılarak destekte bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Muhammed'e imzalı Fenerbahçe formaları gönderecek. Bu formalar, Muhammed'in tedavisi için gerekli maddi desteği toplamak amacıyla @muhammedeumutol sayfasından gerçekleştirilecek yardım etkinliğinde açık artırmayla satış sunulacak.

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Kaynak: AA

Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan ve İsmail Yüksek, SMA hastası Muhammed'e destek çağrısı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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