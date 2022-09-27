Mert Hakan ve İsmail Yüksek, SMA hastası Muhammed'e destek çağrısı yaptı

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Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, SMA hastası Muhammed Emin için destek çağrısı yaptı.

Mert Hakan Yandaş, çektiği videoda "Muhammed'e umut için ben varım, sen de var mısın?" ifadesini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun paylaşımına ilk destek ise sarı-lacivertlilerin bu sezon parlayan ismi İsmail Yüksek'ten geldi.

İsmail de "Muhammed'e destek için ben de varım, sen de var mısın ?" ifadesini kullanarak bir video yayımladı.

SMA TIP-1 ölümcül kas hastalığıyla mücadele eden Muhammed Emin'in, Zolgensma gen tedavisi alması gerekiyor.

Şu anda 11,5 kilogram ağırlığında olan 3,5 yaşındaki Muhammed'in tedavi şansını kaybetmemesi için 13,5 kilogram ağırlığı geçmemesi gerekiyor.

Ayrıca Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş, sosyal medya üzerinden @muhammedeumutol sayfasından her gün yapılan canlı yayına katılarak destekte bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Muhammed'e imzalı Fenerbahçe formaları gönderecek. Bu formalar, Muhammed'in tedavisi için gerekli maddi desteği toplamak amacıyla @muhammedeumutol sayfasından gerçekleştirilecek yardım etkinliğinde açık artırmayla satış sunulacak.