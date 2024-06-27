Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe futbol takımının oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Kontroller, kan tetkikleri ve çeşitli bölümlerde yapılan muayenelerle tamamlandı. Futbolcular, akşam antrenmanına katılacak.

27.06.2024 14:05
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Fenerbahçeli futbolculardan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, yeni sezon hazırlıkları öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular, akşam saatlerinde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılacak antrenmana katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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