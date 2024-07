Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat\'ın babası vefat etti

Spor

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Erğibayat'ın kanser tedavisi gören babası Ökkeş Eğribayat vefat etti.

Fenerbahçe formasını giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat, hayatını kaybetti. 26 yaşındaki file bekçisi, babasının vefatını "Canımız babamız Ökkeş Eğribayat'ı kaybettik. Kanserle verdiğimiz mücadeleyi maalesef kazanamadık. Babamız merhum Ökkeş Eğribayat'ı 04.07.2024 (bugün) ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Sevenlerine duyurulur" notuyla duyurdu.

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından "Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat. Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" notuyla taziye mesajı yayınladı.