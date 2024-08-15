Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı

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Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe yeni sezon kadro planlamasında bazı sorunlar da yaşıyor. Mourinho'nun yeni sezon için kadroda düşünmediği Pedro'da kriz çıktı.

OYUNCUYA ULAŞAMIYORLAR

Oyuncuyu göndermek isteyen yönetimden 3 milyon euroluk maaşının tamamını isteyen oyuncuya Fenerbahçe yönetiminin ulaşamadığı iddia edildi.

DAĞA ÇIKTI İDDİALARI GÜNDEMDE

Öte yandan Joao Pedro'nun psikolojisinin bozulduğu ve kendini bir dağ evine kapattığı da iddialar arasında.

Kulübün iletişime geçemediği Pedro'nun 2025 yılına kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu geçtiğimiz sezon Breziya ekiplerinden Gremio'ya kiralık gönderilmişti. Pedro'nun Gremio ile olan kiralık sözleşmesi ise geçtiğimiz ay sona ermişti.