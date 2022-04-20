Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor - Son Dakika

Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memuruyla ilgili kahreden detay

Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcularından Mesut Özil bir kez daha babalık heyecanı yaşayacak. Posta'nın haberine göre; 2020'de kızı Eda'yı kucağına alan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de sıkıntılı bir süreç yaşayan Mesut'un ayrılacağı konuşuluyor. Ancak hayatını Türkiye'de kuran yıldız futbolcunun gönlü kalmaktan yana.

"5 ÇOCUK"

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Amine Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. (Gülerek) Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.