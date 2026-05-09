Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaraylıları yalnız bırakmadı

09.05.2026 23:22
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara çıkan taraftarlar kutlama yaparken, bazı Fenerbahçe taraftarlarının da eğlenceye katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ 

Şampiyonluğun ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kutlamalar yapıldı. İlçe merkezinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. 

KUTLAMALARA FENERBAHÇE TARAFTARI DA KATILDI 

Kutlamalar sırasında bazı Fenerbahçe taraftarlarının da eğlenceye katıldığı görüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun yıllardır yaşayamadıkları şampiyonluk sevincini Galatasaray’ın şampiyonluğunda yaşamaya çalıştıklarını ifade etti. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

