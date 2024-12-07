Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Tüpraş Stadı\'na Hareket Etti

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SÜPER Lig'in 15'inci hafta derbi maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe 'de taraftarlar, Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, erken saatlerde Ülker Stadyumu çevresinde toplandı. Yaklaşık 2 bin kadar Sarı-lacivertli taraftar, polis kontrolünden geçtikten sonra otobüslere alındı. Taraftarlar, güvenlik önlemleri altında 26 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti.