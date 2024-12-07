Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, erken saatlerde Ülker Stadyumu çevresinde toplandı. Yaklaşık 2 bin kadar Sarı-lacivertli taraftar, polis kontrolünden geçtikten sonra otobüslere alındı. Taraftarlar, güvenlik önlemleri altında 26 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli Taraftarlar Derbi İçin Tüpraş Stadı'na Hareket Etti - Son Dakika
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