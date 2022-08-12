Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu

12.08.2022 16:23

Fenerbahçe'de forvetlerin gol yollarında yaşadığı sıkıntı sonrası taraftarlar, forvet alınması için yönetime baskı yapıyor. Twitter üzerinden Başkan Ali Koç'a forvet transferi için çağrı yapmaya devam eden sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İtalyan santrfor Andrea Belotti'nin takıma kazandırılması için kampanya başlattı. "Ali Başkan Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu.

Fenerbahçe'de çözülemeyen bir krize dönüşen golcü transferi taraftarları isyana sürüklüyor. Daha önce Maxi Gomez ve Moussa Dembele için yapılan çağrıların bir yenisine Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İtalyan forvet Andrea Belotti eklendi.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE ZİRVEDE

Sosyal medyada örgütlenen Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi ile yönetime çağrıda bulundu. İtalyan golcünün Galatasaray'a kaptırılmamasını isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, Belotti'nin transfer edilmesi durumunda şampiyonluğun geleceğini belirtti. Yapılan binlerce paylaşımın ardından "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi sosyal medyada Türkiye gündeminin zirvesine oturdu.

Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu
Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu
Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu
Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu
Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu
Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu
Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu
Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu
Fenerbahçe taraftarı gemileri yaktı! 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündeminde zirveye oturdu

TORİNO FORMASIYLA YILDIZ OLDU

İtalyan milli takımının formasını da giyen yıldız golcü Belotti, Torino forması ile oynadığı 7 sezonda, 251 maçta 113 gole imza attı. Andrea Belotti kariyerinde sırasıyla Albino Leffe, Palermo ve son olarak Torino formalarını terletti. Ayrıca geçtiğimiz sezon Torino forması ile 23 maçta 8 gol ve 1 asistlik performansla katkı verdi.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da 'Ali Koç, Belotti'yi al' etiketi Türkiye gündemine damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu - Son Dakika
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