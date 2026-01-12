Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, katıldığı bir etkinlikte transfer gündemine dair açıklamalarda bulunarak taraftarlarını heyecanlandırdı.
Takımda eksiklerin bulunduğu ve yeni isimlerin takviye edileceğini açıklayan Ertan Torunoğulları, "Takımda bir iki eksik daha var. Onlar da gelecekler. Onları giderdikten sonra tam anlamıyla hazır olacağız." ifadelerini kullandı.
Süper Kupa'da kazanılan şampiyonluk hakkında konuşan Torunoğulları, ligde de zafere ulaşacaklarını ifade ederek, "Pozitif olarak Süper Kupa'nın etkisi olur lige ama biz sadece bir maç kazandık. Lig havası başka, Süper Kupa havası daha farklı. Bu enerji ile ile lige başladığımızda çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Biz bu sene şampiyon olacağımıza inanıyoruz ve hep söylüyoruz." dedi.
