Fenerbahçeli Taraftarlardan Ali Koç\'a Protesto

Samandıra'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve futbolculara protesto
Efe ALDEMİR/İSTANBUL, - FENERBAHÇELİ bir grup taraftar Samandıra'ya giderek protestoda bulundu.
Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında 2 puan kaybederken, Sarı-lacivertli taraftarlardan bir grup, Samandıra'daki tesislerin önüne giderek Başkan Ali Koç, Yönetim ve futbolcuları geç saatlere kadar protesto etti.
Meşaleler yakan ve sloganlar atan taraftarlar şu sözlerle Başkan Ali Koç'u istifaya davet ettiler:
"Ne umutlarla geldiniz yönetime, sizi savunduk her yerde. Söylesene; Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe ? İstifa !..
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