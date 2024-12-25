Fenerbahçeli yıldız Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor - Son Dakika
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Fenerbahçeli yıldız Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor

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Fenerbahçe'nin yıldız ismi İsmail Yüksek için Benfica'nın devreye girdiği ve 10 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtildi. Fenerbahçe'nin ise oyuncunun transferi için kapıyı 12 milyon eurodan açtığı ifade edildi. İki kulübün kısa süre içerisinde transfer görüşmesine başlayacağı belirtildi.

25.12.2024 15:57
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Devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

10 MİLYON EURO AYIRDILAR

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica sarı lacivertli yıldıza İsmail Yüksek'e kancayı taktı. Portekiz ekibi transfere 10 milyon euro bütçe ayırdı. Akşam'ın Portekiz basınından derlediği habere göre; Benfica, teknik direktör Bruno Lage'nin isteği üzerine İsmail Yüksek için devreye girdi.

Fenerbahçe ise milli oyuncunun transferi için kapıyı 12 milyon eurodan açtı. Haberde, İki kulübün kısa süre içerisinde transfer görüşmesine başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçeli yıldız Kerem ve Orkun\'un yanına gidiyor

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli yıldız Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan Tunca:
    ismaili gönderene kadar simanski denen ayaksizi gonderin. İsmail geçen sene takımın bel kemiği idi morinho denen moruk yüzünden futboldan soğuttu 1 0 Yanıtla
  • Ersay:
    Ferdi ismail bide Oğuz verin tam olsun,ondan sonra nal toplarız artık 0 0 Yanıtla
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