Geride bıraktığımız sezonda TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi önemli bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Kocaelispor'a sponsor oldu. Hakan Safi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Safi Holding, Kocaelispor'un forma göğüs sponsoru oldu.
Öte yandan yapılan anlaşmaya göre Kocaelispor'un kasasına girecek rakam da belli oldu. İki taraf arasında yapılan anlaşmanın bedelinin 100 milyon TL olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'den Süper Lig'in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?