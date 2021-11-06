Fenerbahçeliler Derneği, Fenerium'a akın etti

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde geçen ay yapılan genel kurul ile yönetime seçilen Fenerbahçeliler Derneği Yönetimi, Fenerium mağazasını ziyaret ederek kulübe katkı amacıyla alış veriş yaptı.

Bandırma Fenerbahçeliler Derneği Fenerium'a destek ziyareti gerçekleştirdi.

Bandırma'da Fenerbahçeliler Derneği Başkanı seçilen Seçkin Avcı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Fenerium'u ziyaret etti. Gökhan Arslan, Sina Öz, Berker Tosun'dan oluşan yönetimi kurulu üyeleri Fenerium mağazasında tanışmak ve kulübe katkı amaçlı ziyaret gerçekleştirdi. Fenerbahçe'yi temsil eden forma, atkı, mont ve çeşitli ürünler bulunan mağazada, Fenerbahçe markalı ürünlerden alarak alışveriş yaptı. Mağaza sahibi Tamer Çalı'ya Bandırma'yı Feneriumla kavuşturduğu için teşekkürlerini sunan Avcı, her zaman onların yanında olacaklarını açıklandı. - BALIKESİR