Fenerbahçeliler küplere bindi! Hepsi, Eze'nin beraberlik golü öncesi Szalai'nin eliyle takımı uyardığı anları tartışıyor - Son Dakika
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Fenerbahçeliler küplere bindi! Hepsi, Eze'nin beraberlik golü öncesi Szalai'nin eliyle takımı uyardığı anları tartışıyor

25.04.2023 11:19

Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile oynadığı maçta kalesinde gördüğü son dakika golüyle 3-3 berabere kaldı. Eze'nin attığı bu gol öncesinde Attila Szalai, takım arkadaşlarını ofsayt çizgisini oluşturmak için öne çekmek istedi. Ancak Arao, Szalai'nin taktiğine kayıtsız kaldı. Bu pozisyon sosyal medyada tekrar tekrar izlenirken, Fenerbahçe taraftarları, futbolcu Arao'ya büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Konuk ekibin 90+6. dakikada yediği gol öncesi Szalai'nin yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

ARAO OFSAYTI BOZDU

Gol öncesinde İstanbulspor'un taç atışını kullanmasının ardından Attila Szalai'nin elleriyle arkadaşlarını öne çıkarmaya ve ofsayt çizgisi oluşturmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Arao, arkasında kalan takım arkadaşının bu hareketini görmüyor ve Eze'yi ofsaytta bırakamıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Golü daha sonra tekrar tekrar izleyip, bu detayı yakalayan Fenerbahçe taraftarı adeta çılgına döndü. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, pozisyonda kusurlu buldukları Arao'ya büyük tepki gösterdi.

Szalai'nin takım arkadaşlarını öne çıkarmaya çalıştığı anlar:

YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: her zaman 90 da maçı alırken iyiydi, şimdi de 90 da maçı vermek ne demek gör... Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Yüksel Yılmaz: Arora Fenerbahçe'ye gelmiş en kötü Brezilyalı futbolcu edu'dan bile daha kötü Edu hep kendi kalesine gol atardı hatırlarsınız Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fenerbahçeliler küplere bindi! Hepsi, Eze'nin beraberlik golü öncesi Szalai'nin eliyle takımı uyardığı anları tartışıyor - Son Dakika
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