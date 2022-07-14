Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

14.07.2022 22:18

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk ayağında 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçı, beINSPORTS tarafından yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk ayağında 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile deplasmanda karışılacak.

YAYINLANACAĞI KANAL BELLİ OLDU

Jorge Jesus ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir perde açacak Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile maçı, saat 21.00'da beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER İLK İDMANLARINA ÇIKTILAR

Fenerbahçe, oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Mert Hakan Yandaş ile Emre Mor bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı. Ayrıca yeni transferler Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King, takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktılar.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını 15 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika
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