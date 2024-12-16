Süper Lig devi Fenerbahçe Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-1 kazandı. Fenerbahçeli taraftaralar, eski futbolcuları Deniz Türüç'e tepki gösterdi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz'i oyundan aldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika
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