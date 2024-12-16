Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı

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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk ettiği maçta, Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Deniz Türüç'e tepki gösterdi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz'i oyundan aldı.

16.12.2024 09:32
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Süper Lig devi Fenerbahçe Süper Lig'in 16. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertli ekip 3-1 kazandı. Fenerbahçeli taraftaralar, eski futbolcuları Deniz Türüç'e tepki gösterdi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, devre arasında Deniz'i oyundan aldı.

Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı

Trendyol Süper Lig, Çağdaş Atan, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Taner Koç:
    Adam zaten fenere çalıştı sahada dag ne yapsın almadığı topta gol yedirtti şut çekmek yerine yana geriye paslarla yedi takımı üstüne bir de sarı kart yedi daha napsın çocuk 72 65 Yanıtla
  • Ferhat Demirkan:
    karaktersiz taraftar işte ne bekliyonuz 27 61 Yanıtla
  • Kenan Yeşilyurt:
    taraftarlar az bile yapmış Deniz herşeye müstehaktır az bile yapmış lar 59 24 Yanıtla
  • hüseyin solmaz:
    kaç gün önce başladı demeç vermeye, Fenerbahçe nin ekmeğini yiyip de köpek gibi saldıran çook, GESE ninkiler de lejyoner gibi GESE ye çalışıyorlar nedeni GESE iyi örgütlüyor 56 26 Yanıtla
  • Şamil Gürel:
    Napsın adam Fenerbahçe de top oynadı diye başka takımda oynamasınmı. Aç mı gezsin bırakın bencilliği. 30 38 Yanıtla
  • Kadir Can:
    Bunlar kadar karekter yoksunu başka taraftar yok 25 33 Yanıtla
  • Gever Spot:
    Fenerbahçe Taraftarı İyi Yapmış Helal Olsun 10 7 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Abdest alıp yatsıyı kılmak içindir o 7 8 Yanıtla
  • Faruk AK:
    ferhat embesili gene ilacını almamışsın çocuğum 5 0 Yanıtla
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