Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fenerbahçe\'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti
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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kojo Peprah Oppong, geçen sezonki Fenerbahçe - Nice maçının ardından sarı-lacivertli kulüp için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Ganalı futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe, büyük bir takım. Çoğu oyuncusunu tanıyorum.'' demişti.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, savunma hattına yapacağı takviyede önemli bir adım attı. 

FENERBAHÇE'DEN SAVUNMAYA TAKVİYE

Sarı-lacivertliler, Nice forması giyen Kojo Peprah Oppong'un transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Ganalı savunmacı ve menajeri sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.

OPPONG İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki stoperin İstanbul yolculuğu için hazırlıklar başladı. Oppong'un menajeriyle birlikte İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Kontrollerin ardından transfer sürecindeki resmi işlemlerin devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE 10 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF YAPMIŞTI

Fransız basınından L'Equipe; Fenerbahçe'nin Oppong için Nice'e 10 milyon Euro'yu aşan resmi bir teklif sunduğunu duyurmuştu. Ardından iki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazanmış ve sarı-lacivertlilerin Ganalı stoperin transferi konusunda Nice ile anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

FENERBAHÇE'Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Kojo Peprah Oppong'un geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'nin Nice ile oynadığı maçın ardından sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Fenerbahçe için övgü dolu sözler sarf eden Ganalı futbolcu ''Fenerbahçe, büyük bir takım. Çoğu oyuncusunu tanıyorum.'' demişti. 

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti - Son Dakika
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