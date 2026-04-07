Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

07.04.2026 18:48
Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, geçmiş kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de vefasızlık gördüğünü belirten Serhat Akın, Beşiktaş’a transfer olmamasını ''en büyük pişmanlığım'' olarak dile getirdi.

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında gösterilen eski futbolcu Serhat Akın, geçmiş kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

SERHAT AKIN'IN BEŞİKTAŞ PİŞMANLIĞI''

Süper Lig'e damga vuran golcü oyuncu, Fenerbahçe yerine Beşiktaş’a transfer olmamasının kendisi adına en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti. 

"VEFASIZ BİR CAMİADA BULUNMAZDIM''

2024 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından Fenerbahçe camiasından yeterli desteği göremediğini dile getiren Akın, bu süreç sonrası sarı-lacivertli kulüple olan bağının zayıfladığını ifade etti. Serhat Akın, sarı-lacivertli taraftarları vefasızlıkla suçlayarak ''Bir şeye çok pişmanım. Beşiktaş beni çok istiyordu. Bir hakkım olsa 19 yaşında Fenerbahçe yerine Beşiktaş’a gitmek isterdim. En azından böyle vefasız bir camiada bulunmamış olurdum." ifadelerini kullandı. 

Serhat Akın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yildirim Bektas Yildirim Bektas:
    fenerbahce demek pişmanlık demek gercektende oyle.para için gelenler var onlar bıle bu takıma gelmekten oynamaktan pişman oldular.düşünün para için gelıyorlar ama adamların futbol hayatı bıtıyor nedense 5 12 Yanıtla
  • Ahmet Özay Ahmet Özay:
    Senin karakterin GS ye yakışır keşke gs ye gitseydin 15 1 Yanıtla
  • 250934 250934:
    Boş boş konuşuyorsun fenerin taraftarını kendine dusman ediyorsun demekki Gerçekten fenerli değilsin yoksa kişilerin vefasizligi Fenerbahçe sevgisini önüne geçmezdi 10 4 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Yalaklar hariç bir çok esku futbolcusu aynı şeyi söylüyor beyanlarinda 4 5 Yanıtla
  • KADİR TOK KADİR TOK:
    En büyük değiliz. belki ama en karakterli takımız 3 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
