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Ferdi Kadıoğlu için Bayern Münih devrede! 1 ay sonra imzayı atabilir - Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu için Bayern Münih devrede! 1 ay sonra imzayı atabilir

Ara transfer döneminde sağ bek ve stoper arayışına giren Bayern Münih, gündemine Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu aldı. Transfer için 30 milyon euro beklentisi olan sarı-lacivertliler, Alman devinin bu rakamı karşılaması durumunda 1 ay sonra Ferdi ile vedalaşabilir.

06.12.2023 - 09:01,  Güncelleme: 09:24
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Bayern Münih, Fenerbahçe'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldı. Alman devi ara transfer döneminde milli yıldıza imza attırmak için harekete geçebilir.

20 MİLYON EURO VERİYORLAR

Sky'dan Florian Plettenberg, Ferdi Kadıoğlu'nun Bayern Münih'e 20 milyon euro bonservisin biraz altında transfer olabileceğini yazdı. Ancak sarı-lacivertlilerin milli yıldızı 30 milyon euronun altında bırakmaya niyeti yok.

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FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Fenerbahçe, 30 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu'nu ara transfer döneminde Bayern Münih'e gönderebilir. Avrupa'nın diğer kulüplerinin de dikkatini çeken 24 yaşındaki futbolcunun diğer talipleri ise Napoli ve Borussia Dortmund.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu için Bayern Münih devrede! 1 ay sonra imzayı atabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu için Bayern Münih devrede! 1 ay sonra imzayı atabilir - Son Dakika
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