Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

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Sezon başında rekor bedelle Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ayak başparmağından geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Şu ana kadar 16 maç kaçıran Ferdi'nin sezon sonuna kadar toplamda 30-35 kaçırması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerdeki 6 sezonda sakatlığı nedeniyle 28 maç oynamayan 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde bu sayıya 6 ayda ulaşacak.

08.02.2025 15:41  Güncelleme: 15:55
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Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a gönderdiği milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere macerası sona derece talihsiz başladı.

PARMAĞINDAN SAKATLANDI, SEZONU KAPATTI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton kariyerine iyi bir giriş yapsa da oyuncunun ayak başparmağından geçirdiği sakatlık sezonu kapatmasına neden oldu. Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle şu ana dek 16 maç kaçırırken, sezon sonuna kadar bu sayının 30-35 maça çıkması bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

6 YILDA YAŞAMADIĞINI 6 AYDA YAŞAYACAK

Ferdi Kadıoğlu 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de ise toplam 28 maçta sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Başarılı futbolcu böylece bu rakamı sadece 6 aylık Brighton döneminde aşmış olacak.

BRIGHTON PERFOMANSI

Brighton ile toplam 8 maça çıkıp 440 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 2 gollük skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi'nin İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Boş İnsan Milli Maçta Gördük 32 17 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    6sli çelikitiyle 8taşlı ferhoşt top toplayıcılar tarafından toplanmalıdır, bıktık bunlardan 8 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞİKEDEN BAHCENIN SATTUGI BÜTÜN OYUNCULAR PISMAN EDIYOR GİTTİĞİ KULUBU, ARDA, FERDI, MURIC,ELİF ELMAS HEPSI TİRT CIRTTTTT 7 9 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoştla çelikiti birbirini zken sevimli kulübe dostlarımızdır sahiplenmek isteyen alabilir 10 4 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Talisca performansıyla 8taşlı ferhoştun ağzını açık bıraktı, boşlukları dolduralım ahahhahahahah sadakatsiz ferhoşt ve çelikitine büyüklerine itaatetmeyi öğreticem eğiticem 6 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tarık Yüce sağlam girmiş bellii oo çocuğu 3 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ooo evladı Gtveren tarık 2 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu kadar basari cok geldi ???? 0 2 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    Türk oyuncuları ve takımları hep aynı Türkiye'de aslan ama dışarıya gittiler mi kedi kesiliyorlar 0 0 Yanıtla
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