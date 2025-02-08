Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

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Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a gönderdiği milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere macerası sona derece talihsiz başladı.

PARMAĞINDAN SAKATLANDI, SEZONU KAPATTI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton kariyerine iyi bir giriş yapsa da oyuncunun ayak başparmağından geçirdiği sakatlık sezonu kapatmasına neden oldu. Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle şu ana dek 16 maç kaçırırken, sezon sonuna kadar bu sayının 30-35 maça çıkması bekleniyor.

6 YILDA YAŞAMADIĞINI 6 AYDA YAŞAYACAK

Ferdi Kadıoğlu 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de ise toplam 28 maçta sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Başarılı futbolcu böylece bu rakamı sadece 6 aylık Brighton döneminde aşmış olacak.

BRIGHTON PERFOMANSI

Brighton ile toplam 8 maça çıkıp 440 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 2 gollük skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi'nin İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.