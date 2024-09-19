Ferdi Kadıoğlu İlk Golünü Attı

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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion formasıyla ilk golünü İngiltere Lig Kupası 3'üncü Tur maçında Wolverhampton'a karşı attı.

İngiltere Lig Kupası 3'üncü Tur maçında Brighton & Hove Albion ve Wolverhampton karşılaştı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yükseldi. Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Carlos Baleba, 31'inci dakikada Simon Adingra ve 85'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Wolverhampton'ın gollerini ise 44'üncü dakikada Gonçalo Guedes ve 90+1'inci dakikada Thomas Doyle kaydetti.

FERDİ KADIOĞLU OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

İngiliz ekini Brighton & Hove Albion'un Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 24 yaşındaki milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, The American Express Stadı'ndaki maçın 82'nci dakikasında Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu. Kadıoğlu, 85'inci dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti ve İngiliz ekibindeki ikinci maçında golle tanışmış oldu.