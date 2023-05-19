Ferdi Kadıoğlu'nun babası, "Fenerbahçe'de kalıyor" diyerek oğlunun transfer iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu'nun babası, "Fenerbahçe'de kalıyor" diyerek oğlunun transfer iddialarına son noktayı koydu

19.05.2023 09:19

Sarı lacivertli genç yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor. Bundan sonra da şaşırtacak." diyen Feyzullah Kadıoğlu, transfer konusunda ise "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

"FERDİ BİZİ HER ZAMAN ŞAŞIRTIYOR"

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun kaptanlığa yükselmesini beklemediğini ifade ederken, "İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor. Bundan sonra da şaşırtacak." dedi. Oğlunun Trabzonspor maçında sebep olduğu penaltı için ise Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi bir penaltı yaptırdı, olabilir, ufak bir hata. Ferdi elinden geleni yapıyor her zaman, bundan sonra da yapacak." şeklinde konuştu.

"TRANSFER İŞİNE BEN KARIŞMIYORUM"

Ferdi hakkında çıkan transfer iddialarını da yanıtlayan babası, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor." ifadelerini kullandı.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Kadıoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu'nun babası, 'Fenerbahçe'de kalıyor' diyerek oğlunun transfer iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu'nun babası, "Fenerbahçe'de kalıyor" diyerek oğlunun transfer iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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