Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun kaptanlığa yükselmesini beklemediğini ifade ederken, "İlk geldiğinde kaptanlık falan beklemiyorduk. Ferdi bizi her zaman şaşırtıyor. Bundan sonra da şaşırtacak." dedi. Oğlunun Trabzonspor maçında sebep olduğu penaltı için ise Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi bir penaltı yaptırdı, olabilir, ufak bir hata. Ferdi elinden geleni yapıyor her zaman, bundan sonra da yapacak." şeklinde konuştu.
Ferdi hakkında çıkan transfer iddialarını da yanıtlayan babası, "Transfer işine ben karışmıyorum. Fenerbahçe'de kalıyor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Ferdi Kadıoğlu'nun babası, 'Fenerbahçe'de kalıyor' diyerek oğlunun transfer iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika