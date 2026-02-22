Ferdi Kadıoğlu\'nun muhteşem şutu İngiltere\'yi salladı

İngiltere Premier Lig'in 27. hafta maçında Brentford ile Brighton karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, mücadeleyi 2-0 kazanarak ligde 6 maç sonra kazandı.

FERDİ'DEN MUHTEŞEM ŞUT VEGOL

Mücadeleye Ferdi Kadıoğlu'nun çektiği muhteşem şut damga vurdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ferdi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut üst direğe takıldı. Pozisyonun devamında Brighton forması giyen Diego Gomez, iyi bir takipçilik ile ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

PREMIER LİG'DEN FERDİ KADIOĞLU PAYLAŞIMI

Milli oyuncunun bu müthiş şutuna Premier Lig resmi hesabı da kayıtsız kalamadı. Premier Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda pozisyonla ilgili, "Ferdi Kadıoğlu asist yapamamış olabilir, ancak Diego Gomez'in golüne yol açan o inanılmaz çabası ödülü hak ediyor!" ifadeleri yer aldı.

İşte Ferdi'nin o şutu: