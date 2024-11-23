Milli bilardocu Ferdi Özdemir, Senyörler ve Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devam eden organizasyonda milli bilardocular madalya mücadelesinde isteka kullandı.
Milli bilardocu Ferdi Özdemir, 10 top disiplininde Avrupa üçüncüsü oldu.
Son Dakika › Spor › Ferdi Özdemir Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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