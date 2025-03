Ferguson: 'Tur Bitmedi, Fenerbahçe Kaliteli'

Spor

İSTANBUL - Rangers Teknik Direkötrü Barry Ferguson, Jose Mourinho'ya saygı duyduğunu belirterek, "Kesinlikle tur bitmedi. Biz harika bir sonuç aldık. Bunu devre arası olarak nitelendirebiliriz. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip. Tur bitti diyemeyiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç temsilcisi Rangers, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Rangers Teknik Direktörü Barry Ferguson, "Oyuncularım istediğim her şeyi yaptı. Öğrettiğimiz her şeyi bugün sahada gördük. Hiçbir zaman konsantrasyonu kaybetmediler. İkinci maç var. Fenerbahçe hakkındaki fikirlerim değişmedi. Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım. Teknik direktörlerinin kalitesine söyleyecek bir şey yok. Zorlu bir maç geçirdik. Birkaç gün dinleneceğiz. Bu sezon kendi evimizde zorluk yaşadık. Neler olur bilmiyorum. Bugün bu galibiyetin tadını çıkartacağız. Dinlendikten sonra antrenmanlara devam edeceğiz" diye konuştu.

Bugünkü galibiyeti savunmadaki performansa borçlu olduklarını belirten Ferguson, "Her zaman oyun planımıza sadık kaldık. Hücumda hızlı ve tehlikeliydik. Bunu savunmadaki sağlamlığımıza borçluyuz. O yüzden Fenerbahçe'ye çok zorluk çıkarttık. Birkaç gol daha atsaydık ikinci maç daha kolay olurdu. Şikayet edecek bir durumum yok. Deplasmanda 3 gol attığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yakın dönemde takımın başına geçen Ferguson, bu durumla ilgili, "Ben yeni bir teknik direktörüm. Buna her zaman hazırdım. İlk Avrupa maçının Fenerbahçe ile olması benim için önemliydi. Pazar günü teknik ekibimle konuştuk. Bu maçtan ümitli olduğumu söylemiştim. Oyuncularıma her zaman hakkını teslim etmem lazım. Sitem değiştirmek kolay değil. Benim onlardan istediğimi daha önce oynamadıkları bir oyundu. Onlara haklarını teslim etmem lazım. Her zaman beklediğimiz performansı sahada verdiler. Perşembe günü yine bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın Türkiye'ye döneceğine dair transfer iddiaları ile ilgili, "Rıdvan her zaman istediğimiz pozisyonda oynadı. Sol bek oyuncusu, sağ bekte oynattık. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Benim odaklandığım şey Rıdvan'ı sezon sonuna kadar çok oynatmak" dedi.

Mücadelede 2 gole imza atan Çek futbolcu Vaclav Cerny'nin performansıyla ilgili İskoç teknik adam, "Her zaman yüzde 100'ünü veren bir oyuncu. Bugün gerçekten yüzde 100'ünü ortaya koydu. Muhteşem bir performans sergiledi. Antrenmandan sonra her zaman çalışan bir oyuncu. Eksikleri var ancak bugün muhteşem performans sergiledi.

"Tur bitmedi. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip"

Fenerbahçe ile oynadıkları tura dair Ferguson, "Kesinlikle tur bitmedi. Biz harika bir sonuç aldık. Bunu devre arası olarak nitelendirebiliriz. Mourinho'ya saygı duyuyorum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden birisi. Kaliteli oyunculara sahip. Tur bitti diyemeyiz. Böyle bir şey söylersem aptallık etmiş olurum. Birkaç gün dinlendikten sonra tüm odağımızı Fenerbahçe maçına vereceğiz" diye konuştu.

"Oyuncularımın bu sistemi başarabileceğini düşünüyorum"

Barry Ferguson, Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları sistemle ilgili "3'lü oyunun bugüne özel miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rakibimizi her zaman değerlendiririm. Bazen rakibimiz esnek olabilir. Geçmişte de bunu başardığımızı düşünüyorum. Ben oyuncularımın bunu başarabileceğini düşünüyorum. Bir teknik olarak oyuncularımdan beklentim bu."