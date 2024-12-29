Fernado Muslera\'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı

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Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber Galatasaray'dan ayrılacak gibi görünüyor. Kısa bir süre önce Uruguay ekibi Penarol ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Muslera için sürpriz bir takımın ismi gündeme geldi.

BOCA JUNIORS TALİP OLDU

Fanatik'te yer alan habere göre, Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Arjantin devi Boca Juniors da Muslera'ya talip oldu. Galatasaray'da kalıp kalmama noktasında son kararı Fernando Muslera'nın vereceği, sarı-kırmızılıların olası bir ayrılığa karşı kaleci arayışına başladığı aktarıldı.

ÜLKESİNE DÖNECEK İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Carve Deportiva'da yer alan habere göre; Fernando Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayıracağı ve 38 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Uruguay'a döneceği iddia edilmişti. Haberde, Muslera'nın yeni takımının ise Uruguay ekibi Penarol olacağı belirtilmişti.

BAŞARILARLA DOLU GALATASARAY KARİYERİ

Efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, 2011'de kapısından girdiği sarı-kırmızılı kulüpte 530 maça çıktı. Muslera, bu karşılaşmalarda 570 kez gole engel olamazken 187 kez ise kalesini gole kapattı. Uruguaylı eldivenin ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 13 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.