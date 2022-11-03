Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, emeklilik tarihini açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, emeklilik tarihini açıkladı

03.11.2022 18:48

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Uruguay Milli Takımı'nı bırakıyor. Kaleyi Sergio Rochet'e kaptıran Muslera, "Uruguay kalesini koruyacak olan her kaleci göreve hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Uruguay Milli Takımı'nda bir dönem sona eriyor. Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerine son noktayı koymayı düşünüyor.

13 YILDIR MİLLİ FORMAYI GİYİYOR

2022 Dünya Kupası'nın ardından kariyerini sonlandıracak futbolcular kervanına Fernando Muslera'da katıldı. 13 yıldır Uruguay Milli Takımı'nın formasını giyen deneyimli eldiven Dünya Kupası ile birlikte milli formaya veda edecek.

"HER KALECİ GÖREVE HAZIR"

Ayrılığın sinyallerini veren Muslera son 5 maçta 3 kez milli formayı Sergio Rochet'e kaptırmasının ardından yaptığı açıklamada, "Uruguay kalesini koruyacak olan her kaleci göreve hazır. Bugün sıra Chino Rochet'de ve bu beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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