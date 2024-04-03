- Fernando Muslera: "Umarım bu sezon iki kupayı da kazanırız"
İSTANBUL - Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon hem Süper Kupa hem de Süper Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini söyledi. Muslera, sarı-kırmızılı forma altında 500. maçına çıktığı için de çok mutlu olduğunu belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılı forma altında 500. maçına çıkan tecrübeli eldiven Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Uzun bir maceraydı"
Çok mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Muslera, "500 maç, dile kolay. 13 yılda oldu bunlar tabii ki de. Fakat aynı zamanda birçok kupa, birçok şampiyonluklar kazandık ligde. Bunlar daha da mutlu ediciydi. Birçok büyük hocayla, oyuncuyla birlikte oynadık. Uzun bir maceraydı gerçekten" şeklinde konuştu.
"Bu kulüp sezon başında bütün kupaları kazanmak için yola çıkar"
Arjantinli kaleci, sezonu iki kupayla tamamlamak istediklerine vurgu yaparak, "Bu kulüp sezon başında gidebileceği bütün kupalara gitmek ve hepsini kazanmak için yola çıkar. Bu sezon iki tanesini maalesef kaybettik. 1 hafta içinde bir tane daha var. Önümüzdeki aylar içinde de ligin sonuna yaklaşıyoruz. Lige başlarken Galatasaray zaten şampiyonluk için mücadele etmiştir. Umarım bu sezon iki kupayı da kazanırız" ifadelerini kullandı.
"Başkan konuştuysa zaten anlaşma tamamlanmıştır"
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fernando Muslera, yeni sözleşmeyle ilgili bir soruya da, "Bence başkan konuştuysa zaten anlaşma tamamlanmıştır. Sonuçta patron o" cevabını verdi.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile konuşma fırsatı yakalayamadığını belirten 37 yaşındaki kaleci, Galatasaray kariyerinde 'en unutmadığı mücadele' ile ilgili ise, "Hangisinin sonunda şampiyon olduysak onlar. Yani 15 maç" değerlendirmesinde bulundu.
Volkan Demirel: " Türkiye'nin en iyisi şu an"
Muslera'nın açıklama yaptığı sırada takım otobüsüne giden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Uruguaylı kaleciye sarılarak kendisini tebrik etti. Demirel, "Söylenecek bir şey yok. Türkiye'nin en iyisi şu an. Çok da seviyorum kendisini. 500 olmasa da bir 100, 200 maç daha oynayabilir" cümlelerine yer verdi.
Son Dakika › Spor › Fernando Muslera: 'Umarım bu sezon iki kupayı da kazanırız' - Son Dakika
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
Fenerbahçe Alagöz Holding Başantrenörü Valerie Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenmelerine rağmen performanslarının kendisini mutlu etmediğini söyledi. Buruk, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Fenerbahçe ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçına tam kadro çıkacaklarını belirtti ve devletten ve TFF'den futboldaki gergin ortamı sakinleştirecek kararlar almasını beklediklerini ifade etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik' dedi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, takımının iyi bir duruş sergilediğini ve Galatasaray'ı analiz ettiklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı alırsa kendisinin nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağının sorulması üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Biz gideceğiz, maçımıza normal kadromuzla belirlenen yerde ve saatte çıkacağız. Kimle çıkar, ister çıkmaz rakibimizin kararı" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?