- Fernando Santos: "Kupayı almak istiyoruz"
İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Kupa bu sene büyük bir hedefimiz. Bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Önemli bir mücadeleydi herkes için. Kupa bu sene büyük bir hedefimiz ve yarı finale kaldığımız için mutluyuz. Bu hedef dahilinde finale çıkıp kupayı almak istiyoruz. Maçın belli bölümlerinde iyiydik. Adil, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçın son anlarında rakibe fırsat vermemiz kötü oldu. Bunu yapmamalıyız, gol atabilirdi rakip. Onun dışında her şey iyiydi" ifadelerini kullandı.
"Gol yememek çok önemli"
Beşiktaş'ın savunma performansına da değinen Santos, "Gol yememek çok önemli. Büyük takımlar çok az gol yiyip, çok gol atar. Takımın defansif anlamda istediklerimizi yerine getiriyor olması önemli. Ofansif anlamda sürekli çalışıyoruz. Yavaş yavaş aşama kaydediyoruz bunda da. Beşiktaş gibi büyük bir takım az gol yiyip, çok gol atmalı" şeklinde konuştu.
"Galatasaray maçında kazanan takımın biz olacağını umuyorum"
Portekizli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında gelen biri soruyu, "Yarın uyandığımız zaman yüzde yüz Galatasaray maçını düşünmeye başlayacağız. O maça da her maç gibi hazırlanacağız. Her maç 3 puan. 3 maç için sahaya çıkacağız. Derbi herkes için önemli, taraftar için de önemli. Kazanan takımın biz olacağını umuyorum" diye cevaplandırdı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını ve adil bir şekilde kazandıklarını söyledi. Santos, Galatasaray derbisine odaklanacaklarını ve yarından itibaren maçın hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
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