Ferrari, Sainz ile sözleşme uzattı - Son Dakika
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Ferrari, Sainz ile sözleşme uzattı

21.04.2022 11:34
Ferrari, Sainz ile sözleşme uzattı

Formula 1 takımı Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Formula 1 takımı Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Formula 1'in efsane takımı Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın sözleşmesini 2024 yılı sonuna kadar uzattığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sainz, Ferrari ile sözleşme yenilediği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Her zaman yarışacak daha iyi bir Formula 1 takımı olmadığını söyledim ve onlarla bir yıl fazladan süre kazanmak mükemmel. Takımın bana olan bu güveni sayesinde daha güçlenmiş hissediyorum. Ferrari için elimden gelenin en iyisini yapıp taraftarlarımızı mutlu etmek için sabırsızlanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Ferrari, Sainz ile sözleşme uzattı

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Formula 1, Ferrari, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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