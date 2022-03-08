Ferrari, savaştan etkilenen Ukraynalılara 1 milyon avro bağışladı - Son Dakika

Ferrari, Rusya'nın askeri müdahalesinden etkilenen Ukraynalılara destek vermek için 1 milyon avro bağışladı.

Ferrari'den yapılan açıklamada, yardım fonunun Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle (UNHCR) iş birliği içinde insani projelerin yanı sıra İtalya'ya kabul edilecek mültecilere yönlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Ferrari'nin Rusya pazarı için araç üretimini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı aktarıldı.

Ferrari Üst Yöneticisi Benedetto Vigna, Ukrayna'da krizden etkilenen herkesin yanında durduklarını belirterek, "Barışçıl bir çözüm ve diyalog umarken, mağdur olanların acılarına kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.